Repubblica - De Laurentiis ha imparato dagli errori del passato: rafforzate le posizioni di Spalletti e Giuntoli

Napoli calcio - De Laurentiis punta forte su Spalletti e Giuntoli. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che spiega la scelta fatta dal presidente che ha imparato dagli errori del passato.

"Ma, sbagliando s’impara. E stavolta De Laurentiis ha voluto subito rafforzare la posizione di Spalletti, che dovrà riportare il Napoli in Champions League e lavorare nello stesso tempo a stretto contatto con il ds Giuntoli per la costruzione della nuova squadra. Non sarà facile conciliare il taglio robusto del monte ingaggi deciso dal presidente con le velleità del club azzurro di restare comunque competitivo ad alti livelli".