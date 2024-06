Repubblica - De Laurentiis ha già piazzato il primo colpo a sensazione

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis ha convinto Antonio Conte a diventare il nuovo allenatore del Napoli e oggi sarà anche ufficiale. Intanto, arriva l'aggiornamento di Repubblica sul Napoli e sul colpo di ADL.

Calciomercato Napoli: primo colpo di ADL

Una meritata boccata d’ossigeno per i depressi tifosi del Napoli, che possono lasciarsi alle spalle le amarezze del recente passato e grazie al clamoroso arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra avranno d’ora in poi la possibilità di guardare con più ottimismo al futuro. Come riporta Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha nel frattempo già piazzato il colpo a sensazione e s’è assicurato per voltare pagina il migliore allenatore in circolazione, dando così un segnale tangibile della sua voglia di riportare al top la sua società.