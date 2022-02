Repubblica - De Laurentiis euforico al fischio finale di Venezia: da tempo era assente in trasferta

Notizie calcio Napoli - De Laurentiis euforico. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che riporta le parole del presidente del Napoli rilasciate ieri a fine gara dopo la vittoria in terra veneta.

"Euforico il presidente De Laurentiis, da tempo assente in trasferta e giunto in barca nella laguna. « Abbiamo affrontato un avversario molto determinato e convinto. Ma è stata una prestazione molto convincente, un successo che la squadra ha voluto e ottenuto con merito. Osimhen è stato un vero trascinatore, non ha cercato solo la porta e s’è battuto per i compagni. Lo scudetto? Non ne parliamo. Siamo felici e andiamo avanti così: i ragazzi sono gasati e abbiamo un grande allenatore. Ci sono sei giorni per l’Inter»"