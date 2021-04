Repubblica - De Laurentiis aveva ipotizzato la Serie A slegata dalla FIGC, come la Premier! Gravina infuriato, il retroscena

Ultime Serie A - Il cerchio si stringe intorno alle grandi fuggiasche. Dopo la Federcalcio, pronta a inserire una clausola anti- Superlega nell’iscrizione al campionato, anche la Serie A si è mossa. Repubblica, tuttavia, racconta un retroscena relativo al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

“De Laurentiis, ignaro del fatto che il progetto Superlega fosse in dirittura di arrivo, in una commissione in Lega del 12 aprile aperta a tutte le squadre aveva avanzato l’ipotesi di una Serie A slegata dalla Figc, con arbitri propri e un’organizzazione simile alla Premier League. Abbastanza per fare infuriare Gravina”