Repubblica - De Laurentiis aveva già deciso da tempo di chiudere con Gattuso, Insigne e compagni hanno lasciato il campo con i nervi a fior di pelle

Addio Champions. La stagione del Napoli è finita con una amarezza cocente, come racconta Repubblica.

"Pareggio contro il Verona, nella deludente serata che ha chiuso nel peggiore dei modi anche la burrascosa avventura di Gattuso sulla panchina azzurra. De Laurentiis aveva già deciso da tempo di chiudere con lui e lo ha salutato con un tweet a caldo: Insigne e compagni hanno lasciato il campo con i nervi a fior di pelle. Era l’ultimo ostacolo di una stagione tutta in salita e il Napoli l’ha affrontato con un enorme carico di pressioni sulle spalle: per la consapevolezza di poter vanificare in 90’ la grande rimonta compiuta nel girone di ritorno, risalendo tra mille difficoltà dalle sabbie mobili del settimo posto"