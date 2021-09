Repubblica critica: difesa scombinata, il Napoli a sinistra soffre! Mario Rui ha colmato finora un vuoto che adesso appare fatale

Ultime notizie Napoli - In Inghilterra il Napoli si guarda intorno smarrito. Deve superare il disagio di un avvio imprevisto. Ritiene di giocar meglio, evidente la sua superiorità, ma prende subito una sberla, il gol di Perez Ayoze. Ne parla Repubblica.

"Sveglia i rimorsi in una squadra dalla difesa scombinata. Impietosa la scena perché rivela quanto soffra il Napoli a sinistra, dove Mario Rui ha colmato finora un vuoto che adesso appare fatale. A destra Spalletti infila Malcuit, a sinistra deve adattarsi Di Lorenzo, l’errore è tutto suo, non certo nuovo ad una disattenzione difensiva. Non si accorge che alle sue spalle c’è Ayoze, non piomba sull’avversario libero alle sue spalle, troppo tardi quando prova solo a fargli ombra"