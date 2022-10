Repubblica - Cremonese-Napoli, Elmas, Ndombele e Ostigard dal 1': riposano Rrahmani, Zielinski e Kvaratskhelia

Ultime notizie Cremonese-Napoli - Domani la trasferta a Cremona degli azzurri, dov'è possibile vedere qualche novità dal primo minuto. E dove l'edizione odierna di Repubblica si attende Ostigard, Ndombele ed Elmas dal 1':

Un mosaico da completare entro domani. Luciano Spalletti sta valutando la formazione da schierare domani allo stadio Zini contro la Cremonese (inizio alle 18, arbitro Abisso). La terza partita in una settimana aumenta la possibilità del turnover. Previsti cambi in ogni reparto. In difesa è scontato il rientro di Mario Rui sulla sinistra, mentre al centro si avvicina il momento di Ostigard. Una sola presenza finora per il norvegese (al Maradona con il Lecce), ma la stima nei suoi confronti è sempre molto alta.

Spalletti sta pensando di far rifiatare Rrahmani e l’ipotesi Ostigard è da prendere fortemente in considerazione: giocherebbe in coppia con Kim. In mediana, invece, scalpita Ndombele che è in crescita dal punto di vista della condizione, come dimostrato pure in Champions: Zielinski è reduce da una botta e il francese scala posizioni nella gerarchia dell’allenatore. In attacco – al di là del ballottaggio tra Simeone e Raspadori – dovrebbero cambiare gli esterni. Politano è favorito a destra su Lozano, Kvaratskhelia potrebbe partire dalla panchina lasciando la corsia di sinistra ad Elmas. Ancora qualche ora di riflessione, poi Spalletti ufficializzerà le sue scelte".