Repubblica - Coppa Italia, Napoli-Inter: venduti 35mila biglietti, si va verso quota 40mila

Le notti di Coppa hanno un certo fascino per il pubblico del San Paolo. Napoli-Inter, in programma giovedì sera alle 20.45, farà registrare un bel colpo d’occhio allo stadio. Ha funzionato la promozione voluta dalla società (prezzi scontati per gli abbonati e per i tifosi che hanno acquistato anche il biglietto per il Toro) e la prevendita ha raggiunto le 35mile presenze. Non è escluso, dunque, che si possa raggiungere quota 40mila. In palio c’è la finale di Coppa Italia: il Napoli ha vinto l’andata a San Siro contro l’Inter e proverà a blindare la qualificazione anche grazie all’apporto del suo pubblico. Lo riporta l'edizione odierna de La Repubblica.