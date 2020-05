Repubblica - Contratto Gattuso e clausola di svincolo: ecco quanto costerebbe a ADL la penale

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica sottolinea come Gattuso non ha esercitato la clausola di svincolo dal Napoli. Ora è tutto in mano al presidente De Laurentiis:

"A Castel Volturno non sono arrivate offerte ufficiali e adesso il pallino è di conseguenza nelle mani del presidente, che a sua volta si è riservato la possibilità (entro il 10 giugno) di risolvere in maniera autonoma il rapporto con il successore di Ancelotti. Esonerare Ringhio costerebbe alla società azzurra molto meno: circa 600 mila euro. Si tratta però di un’ipotesi a questo punto solo virtuale e senza alcun genere di fondamento, per la stima professionale e umana creatasi tra le parti".