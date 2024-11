Repubblica - Conte darà presto una chance da titolare a Raspadori: ecco in quale partita

Calciomercato Napoli. Il futuro di Giacomo Raspadori al Napoli resta in bilico: il centravanti ex Sassuolo sta trovando poco spazio con Conte e già a gennaio potrebbe guardarsi intorno.

Lo stesso Conte, come ribadito dall'edizione odierna di Repubblica, potrebbe presto concedere una chance da titolare a Raspadori:

Probabilmente Jack avrà una chance dal primo minuto giovedì in Coppa Italia contro la Lazio nella gara valida per i quarti di finale,ma ovviamente sa di dover giocare di più per continuare ad essere protagonista pure in nazionale.