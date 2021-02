Repubblica condanna il Napoli: "Frenesia, distrazione, errori clamorosi e malasorte: tanto fumo e poco arrosto. Gattuso urla inutilmente"

Ultimissime notizie. Genoa-Napoli è finita 2-1 per la squadra di casa e l'ambiente partenopeo non può che essere deluso. Stamattina il commento al match del quotidiano La Repubblica: "Due clamorosi errori difensivi nel primo tempo hanno condannato alla settima sconfitta in campionato il Napoli".

Genoa-Napoli, il commento di Repubblica

Tante occasioni per il Napoli: due pali colpiti oltre al gol di Politano e il rigore mancato su Mario Rui. "Malasorte a parte, però, resta l’ennesima battuta d’arresto: molto grave per la classifica. Gattuso si è presentato a Marassi in emergenza totale. Buono l’impatto con la partita degli azzurri", ma "l’illusione di una serata in discesa è però durata pochissimo. Frequenti e anche abbastanza pericolose le conclusioni in porta degli azzurri, incapaci tuttavia di concretizzare la loro supremazia davanti alla porta avversaria. Ma sono state la frenesia e le assurde distrazioni difensive a spianare la strada al beffardo raddoppio del Genoa. Tanto fumo e poco arrosto da una parte, solo lucidità e cinismo dall’altra. Inutili le urla davanti alla panchina di Gattuso".