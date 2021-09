Repubblica - Compromesso tra governo inglese e SSC Napoli: ecco cosa ha convinto i britannici a concedere la deroga sulla quarantena

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica racconta cosa ha convinto il governo inglese a dare la deroga ad alcuni calciatori del Napoli evitandogli la quarantena obbligatoria.

"Sul volo charter del Napoli potranno salire pure Osimhen, Ospina e Rrahmani. La squadra resterà in “ bolla” per tutta la durata del viaggio ed è questo il compromesso che ha convinto il governo inglese a concedere una deroga sulla quarantena ai tre azzurri considerati a rischio. Si attenua dunque l’emergenza per Spalletti"