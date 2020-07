Repubblica - Cinque cambi per Gattuso in Atalanta-Napoli: dal 1' anche Politano, le scelte

Ultimissime calcio Napoli - La posta in palio è molto importante, con il Napoli obbligato a vincere oggi (ore 19.30) lo scontro diretto con l’Atalanta per ridurre a 9 lunghezze il distacco in classifica dai rivali, che sono saldamente al quarto posto della classifica e in zona Champions. La squadra di Gattuso è arrivata infatti ieri sera a Bergamo, una delle città italiane più colpite dalla pandemia, e ha fissato il suo quartier generale in un albergo appena sanificato e riaperto al pubblico.

Atalanta-Napoli, la formazione di Gattuso

Della lista dei 23 convocati per Atalanta-Napoli non fanno parte Llorente e il convalescente Allan. Di fronte ci sono dunque le due formazioni più in forma della Serie A, nel girone di ritorno il gruppo di Gattuso ha conquistato solo un punto in meno rispetto all’Atalanta: 21 a 22. Non è quindi la presunzione a spingere Ringhio a giocarsela alla pari e senza alcuna paura. Il tecnico l’ha ribadito ai suoi giocatori durante la rifinitura di ieri mattina a Castel Volturno e poi a cena, poco dopo l’arrivo in Lombardia. Non è peccato sognare il colpaccio. L'edizione odierna di Repubblica Napoli scrive:

Il Napoli ha ritrovato la fiducia nei suoi mezzi e grazie al turn over è convinto di poter contrastare anche la straripante superiorità atletica degli avversari. Nessuno in Serie A corre come la squadra di Gasperini, che però ha un organico numericamente un po’ più risicato rispetto a quello degli azzurri. Gattuso si potrà infatti permettere cinque cambi rispetto alla vittoria di domenica scorsa con la Spal, con Ospina, Di Lorenzo, Demme, Zielinski e Politano ( favorito nel ballottaggio con Callejon) che si sono riposati per una settimana in vista dei fondamentali 90’ di Bergamo. Sarà altrettanto importante tuttavia l’aspetto psicologico, trattandosi per Insigne & C. della ultima chiamata per la Champions. I 3 punti valgono tanto e servirebbero a vendicare la beffa dell’andata. Un motivo in più per provarci.