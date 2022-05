Repubblica - Chiarimento De Laurentiis-Insigne dopo il mancato rinnovo: il retroscena

Calcio Napoli - De Laurentiis e Insigne si sono chiariti dopo il mancato rinnovo. A rivelarlo è l'edizione odierna di Repubblica che racconta questo retroscena inedito tra il presidente ed il capitano del Napoli.

"Il congedo dalla squadra della sua città per il “Magnifico” sarà per lo stesso emotivamente sofferto e anche tecnicamente lasciare la Serie A sarà giocoforza un bel passo indietro, per la sua carriera. Ma ormai il dado è tratto e a Insigne restano da onorare solo le ultime due gare con la maglia del Napoli, che è stata la sua seconda pelle fin dagli esordi nel settore giovanile del club azzurro. Durante le ultime cene di squadra il capitano si è pure parzialmente chiarito con De Laurentiis e quindi dovrebbe esserci margine per un congedo cordiale, se non amichevole".