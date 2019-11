Repubblica - Caso Ronaldo rientrato, il calciatore porterà la squadra a cena come gesto di scusa

Notizie Calcio Napoli -Saranno due fette di vitello tonnato e un piatto di "tajarìn" (tagliatelline all’uovo) a chiudere per il momento il caso Ronaldo. Mercoledì o giovedì, il fuoriclasse juventino porterà i compagni a cena e non ci sarà bisogno di un formale discorso di scuse, basteranno poche parole e un sorriso, però di questo si tratterà: un gesto di vicinanza, l’ammissione che reagire in quel modo alla sostituzione decisa da Sarri contro il Milan è stata una piccola, ma netta, mancanza di rispetto nei confronti del gruppo. Lo riporta l'edizione odierna de La Repubblica.