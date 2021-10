Repubblica - Caso Koulibaly, tira aria di punizioni esemplari: possibile doppia sanzione per la Fiorentina

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive sugli insulti a Koulibaly: "Tira aria di punizioni esemplari e va in questa direzione il verdetto di ieri del giudice sportivo, che ha inflitto una multa di diecimila euro alla Fiorentina per "i cori insultanti di matrice territoriale dei suoi tifosi". Ma la stangata è solo rimandata, perché nel dispositivo depositato in Lega da Gerardo Mastrandrea c’è pure un esplicito riferimento agli "insulti di natura discriminatoria" ricevuti da Koulibaly, sui quali la decisione è stata subordinata all’esito dell’inchiesta aperta dalla Procura Federale. Gli ispettori della Figc presenti al Franchi hanno già raccolto sufficienti prove (tra immagini e testimonianze) per confermare la dinamica dei fatti, mentre la Digos sta indagando per individuare il teppista che ha urlato " scimmia" al campione del Napoli. Il colpevole dovrebbe essere incastrato dalle telecamere e rischia un Daspo. Sanzione in arrivo (probabile chiusura della curva Fiesole) pure per il club viola, con pena attenuata per il comportamento corretto dei dirigenti toscani: con le scuse e la presa di distanza dall’accaduto".