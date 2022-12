Repubblica - Campanello d'allarme per Spalletti: 6 gol subiti in 3 partite col nuovo modulo, cambio col Lille

Le amichevoli di dicembre del Napoli sono state affrontate con diversi esperimenti tattici da parte di Luciano Spalletti, ma non tutti hanno funzionato e potrebbero essere riproposti. Preoccupa anche l'alto numero di gol subiti col nuovo modulo.

Napoli - Ultime notizie sul Napoli di Spalletti da Repubblica sulle tre amichevoli già giocate in questo mese:

Spalletti non ha fatto un riferimento esplicito al 4-2-3-1, ma l’esperimento che ha funzionato meno bene è stato proprio il cambio di modulo e il Napoli aveva concesso troppo agli avversari anche nelle precedenti amichevoli giocate durante la sosta. Suonano infatti come un campanello d'allarme i 6 gol subiti dagli azzurri nei tre test con Antalyaspor, Crystal Palace e Villarreal, sufficienti per convincere il tecnico a non lasciare la via vecchia per la nuova.

Già dopodomani contro il Lille è dunque molto probabile il ritorno al più collaudato ed equilibrato 4- 3- 3, la cui unica controindicazione è il limitato spazio di inserimento per Raspadori, a cui il tecnico ha rivolto comunque parole dolci. «Può essere il nostro Griezmann. Ha fatto una buona partita come metri e velocità sviluppati, nelle scelte poi non gli è andata bene ed è uno dei motivi per cui in termini di occasioni abbiamo pagato, subendo tante imbucate».