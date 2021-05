Repubblica - Campagna vaccinale, da giugno via libera per gli under-40!

Ultimissime notizie. La Repubblica oggi in edicola riporta il nuovo piano vaccinale stabilito dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza di Covid-19 in Italia. La novità è l'apertura della campagna vaccinale agli over-40, e da giugno la possibilità per tutti i residenti in Italia di accedere al vaccino, anche per i più giovani.

Vaccini Italia

La Repubblica, però, sottolinea anche le difficoltà della campagna di vaccinazione. Tra gli over-50, moltissimi ancora non hanno ricevuto la prima dose: ancora 7,5 milioni di cittadini aspettano il vaccino e tra gli over-60 ce ne sono ancora 3,5 milioni in attesa. A tutto questo, si aggiunge quel 25% circa di popolazione over-70 che non ha ancora ricevuto il vaccino: "Giugno è il mese anche delle vaccinazioni sui luoghi di lavoro, richieste a gran voce dalle Regioni del Nord. Il vantaggio sarà soprattutto quello di alleggerire, quando ci saranno tante dosi a disposizione, il lavoro delle Asl. Inail, Regioni e Istituto superiore di sanità stanno completando l’elenco delle categorie prioritarie. Si dovrebbe iniziare vaccinando i lavoratori delle attività più a rischio, come i trasporti e la logistica, il commercio al dettaglio, il settore alimentare, ma anche chi è impiegato in bar e ristoranti e nei servizi alla persona".