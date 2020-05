Repubblica - Callejon non ha preso in considerazione la proposta di rinnovo biennale: il Napoli vira deciso su Boga per sostituirlo

Ultime calciomercato Napoli. Josè Callejon è sempre più vicino a salutare il Napoli: dopo 7 anni l'esterno spagnolo non rinnoverà il contratto con gli azzurri, svincolandosi al termine della stagione. Ecco le ultime di Repubblica anche sul suo possibile successore:

Il Napoli non ha alcuna preclusione nei confronti dello spagnolo, ma per lui non ci saranno rilanci dopo il biennale offerto mesi fa. Callejòn non lo ha preso in considerazione e appare difficile che ci siano novità in extremis, quindi l’ipotesi della separazione resta la più probabile. La caccia al sostituto è già cominciata e l’eredità è davvero pesante. Gattuso e Giuntoli hanno messo in cima alla lista delle preferenze Jeremie Boga, 23 anni e una crescita costante. Con De Zerbi al Sassuolo gioca prevalentemente sulla fascia sinistra, ma Gattuso è convinto di poterlo schierare pure sulla corsia opposta. Il corteggiamento dura ormai da mesi e la mancata " recompra" da parte del Chelsea può agevolare una trattativa che il Napoli intende chiudere. Boga ha le caratteristiche giuste per far parte del progetto: è giovane, ha talento e margini di miglioramento. De Laurentiis è convinto di avere gli argomenti giusti per regalare a Gattuso un campioncino pronto ad esplodere.