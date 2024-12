Repubblica - Blitz di Mertens a Napoli, ha passato un po' di tempo con i suoi ex compagni

L'edizione di Repubblica conferma il blitz di Dries Mertens a Napoli. Ha approfittato dei giorni liberi concessi dal Galatasaray per ritrovare i luoghi del cuore. È arrivato con la moglie Kat e il figlio Ciro per partecipare alla festa dei 50 anni di un suo amico (c’erano pure Rafa Marin e Diego Simeone) ma non solo. Sarà sempre il benvenuto e così ha trascorso un po’ di tempo con i suoi ex compagni e salutato Antonio Conte. Poi è stato con Tommaso Starace. Lo storico magazziniere è un amico personale del belga con il cuore napoletano.