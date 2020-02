Repubblica - Belotti cerca il riscatto contro il Napoli, sabato sera saranno 200 presenze in A

Notizie calcio Napoli - Dimenticare la notte contro il Barcellona per concentrarsi alla sfida con il Torino sabato sera al San Paolo. E' ciò che deve fare il Napoli per continuare a sperare una qualificazione in Europa League. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica - Torino.

Cercasi Belotti disperatamente. Il Toro ha bisogno di ritrovare, e subito, il suo trascinatore con la fascia da capitano al braccio. E la partita di sabato sera a Napoli potrebbe essere il momento giusto per recuperarlo. Anche perché proprio l’appuntamento del San Paolo rappresenta un giro di boa significativo nella carriera del Gallo. Ma la partita di sabato sera sarà anche una tappa preziosa della carriera di Belotti visto che taglierà il traguardo delle 200 presenze in serie A. Ecco perché il capitano granata affila le armi per cercare di tornare a mostrare la cresta e festeggiare il gol che gli manca da 53 giorni.