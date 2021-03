Repubblica attacca la Roma: squadra lenta e inguardabile! Ieri sera il precario Gattuso è tornato a veder le stelle

Napoli Calcio - Qualcun altro, nei vicoli di Roma, ha fatto a pezzi una stagione. Quella di Fonseca sembra una resa, secondo Repubblica.

"La fatica di restare l’unica italiana in Europa rischia di costarle in via definitiva il 4° posto. Il viaggio a Kiev di giovedì con ritorno nella notte ha proiettato sul prato dell’Olimpico una squadra lenta, inguardabile per un tempo, ravvivata quand’era tardi. I big match restano un tabù: 3 punti appena contro le prime otto in classifica, con 24 gol subiti e 10 fatti. I Friedkin delusi già guardano al futuro: anche a Napoli, ma da ieri sera il precario Gattuso è tornato a veder le stelle"