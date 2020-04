Repubblica - Atalanta e Inter non vogliono giocare: nove club appoggiano Spadafora

Serie A - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "Il calcio italiano è sull’orlo della resa. La fine anticipata del campionato è una realtà sempre più concreta, la Lega di Serie A ha fatto circolare, ieri tra i presidenti, un documento per chiedere al governo – prima brutalmente e poi in maniera più morbida in una versione rivista – di comunicare date certe oppure prendersi la responsabilità di interrompere la stagione. L’Atalanta ha però assunto una posizione critica nei confronti della ripresa del campionato proprio per potersi concentrare sulla Champions. Anche l’Inter, su input del tecnico Conte, è ormai contraria, punta all’Europa League"