Repubblica annuncia: Liverani esonerato, scelta fallimentare come il mercato di gennaio! Ecco chi lo sostituirà

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito all'esonero imminente di Fabio Liverani da allenatore della Salernitana:

"Pippo Inzaghi è stato contattato dalla Salernitana. Si prospetta un ritorno dell’allenatore piacentino sulla panchina granata dopo il clamoroso flop di Liverani (1 punto in 5 partite). Superpippo aspetta una nuova telefonata. In queste settimane è rimasto a Salerno ed è pronto a ricominciare, ma con presupposti completamente diversi. La serie B ormai è ad un passo e la Salernitana ha due obiettivi: chiudere con dignità questa stagione e programmare la prossima. Liverani sarà esonerato perché non è riuscito a trasmettere nulla alla squadra, peggiorando la situazione in classifica. Quando Inzaghi fu sollevato dall’incarico il distacco della Salernitana dalla zona salvezza era di sette punti, ora è praticamente incolmabile. Chiamare Liverani è stata una scelta fallimentare. Come fallimentare è stato il mercato invernale, non migliore di quello estivo e con costi comunque elevati: oltre 6 milioni di ingaggi lordi per i 10 calciatori presi. Giocatori che non hanno inciso minimamente né dato qualità e forza alla squadra".