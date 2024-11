Napoli - Non c'è alcun caso Kvaratskhelia. Ieri Antonio Conte è stato molto chiaro in conferenza stampa. Ecco cosa si legge su Repubblica:

"Altro che mal di pancia. Antonio Conte non vede alcun motivo per mettere in disparte o addirittura in castigo Khvicha Kvaratskhelia, di cui il tecnico del Napoli ha viceversa perfettamente compreso la reazione nervosa, dopo la sostituzione di domenica scorsa al Maradona contro la Roma".