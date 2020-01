Repubblica - Allan, la sua posizione in bilico: si era dileguato persino dal San Paolo dopo la sostituzione, l'han dovuto richiamare per andare in ritiro!

Ultimissime calcio Napoli - Per Gennaro Gattuso, che sta facendo di tutto per compattare questo Napoli, non dev'esser certo facile dover affrontare quotidianamente infortuni, faccia a faccia e problemi d'ogni tipo. Fra gli ultimi, la situazione di Allan. Il centrocampista brasiliano, lo ricorderete, dopo la sostituzione in Napoli-Fiorentina ha lasciato il campo senza passare dalla panchina, senza incrociare lo sguardo di nessuno è andato dritto negli spogliatoi. E ha successivamente abbandonato il San Paolo, fra i primi, a quanto pare.

Esclusione Allan, le ultime

Questo l'atteggiamento di Allan dopo Napoli-Fiorentina, l'edizione odierna di Repubblica ne svela un ulteriore dettaglio:

"Allan si è autoescluso con l’infortunio di ieri, ma la sua posizione era già in bilico dopo la malanotte contro la Fiorentina. Il brasiliano aveva infatti reagito male alla sostituzione e dopo avere lasciato di corsa il campo si era dileguato perfino dal San Paolo, salvo poi essere richiamato per andare in ritiro con i compagni. È un altro segnale del clima irrespirabile che regna nello spogliatoio, anche se nelle ore successive erano giunte le scuse da parte del centrocampista. Il Napoli però non potrà comunque contare su di lui in Coppa Italia ed è un’altra assenza pesante, che si aggiunge soprattutto a quelle di Koulibaly e Mertens"