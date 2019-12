Repubblica - ADL all'intervallo diserta la premiazione di Hamsik, aveva ben altri pensieri...

I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica fanno il punto della situazione in merito all'esonero di Carlo Ancelotti:

"C’è stata pure una partita e il Napoli l’ha sfruttata per riassaporare finalmente il gusto della vittoria, che ha interrotto dopo 47 giorni l’imbarazzante astinenza degli azzurri e li ha soprattutto fatti volare senza particolari patemi verso la qualificazione. Il tenero Genk si è disintegrato subito sotto i colpi di Arek Milik, l’autore della sbrigativa tripletta che ha chiuso i conti nel corso del primo tempo e ha consentito ad Ancelotti di lasciare il campo a metà gara tra gli applausi del pubblico. Decisivi i recuperi dopo gli infortuni dell’attaccante polacco e di Allan, con cui la squadra ha ritrovato se non altro una parvenza d’equilibrio tra i reparti, agevolato dall’inserimento di un centrocampista in più al posto di Insigne: escluso e in panchina. Impassibile in tribuna De Laurentiis, che durante l’intervallo non ha nemmeno presenziato alla celebrazione per Marek Hamsik, l’ex capitano in passerella al San Paolo.

Il presidente aveva nella testa ben altri pensieri e non s’è scomposto nella ripresa per il poker su rigore di Dries Mertens e per l’esordio in Champions del baby Gaetano, lanciato con un bel gesto dal suo allenatore. Re di Coppe fino alla fine, con il girone terminato senza sconfitte (3 successi e 3 pari), 11 reti segnate e solo 4 subite, nella scia dei detentori del Liverpool. Maledetto il campionato".