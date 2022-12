Repubblica - Accordo Napoli-Sampdoria: si chiude prima di Natale, Contini ritorna in azzurro a prescindere da Sirigu

Le ultime di mercato sul Napoli e lo scambio con la Sampdoria. C'è l'accordo tra i due club per chiudere prima di Natale l'affare che può significare molto in Serie A.

Calciomercato Napoli - E' l'edizione di Repubblica che parla del mercato del Napoli con lo scambio con la Sampdoria: coinvolti Bereszynski, Zanoli e Contini:

Gruppo che vince non si cambia e l’intenzione del club è piuttosto di migliorarlo, sfruttando senza peraltro fare follie la finestra invernale del mercato. Nulla deve essere lasciato al caso nella volata per lo scudetto e si spiega così la complessa trattativa messa in piedi con la Sampdoria, destinata ad andare in porto quasi sicuramente prima di Natale. Tra le due società c’è gà l’accordo per uno scambio di prestiti fino a giugno: con il giovane terzino destro Alessandro Zanoli che andrà a farsi le ossa in Liguria e l’arrivo al suo posto del più esperto polacco Bartosz Bereszynski. Da Genova rientrerà inoltre alla base il portiere Nikita Contini, per integrare la lista di Spalletti con un altro prodotto del vivaio, a prescindere dalla sorte di Salvatore Sirigu.