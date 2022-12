Repubblica - 5 calciatori del Napoli pronti a tornare a disposizione di Spalletti: attesi tra oggi e lunedì in città

Napoli - Le ultime notizie sul Napoli e il rientro dei calciatori dai Mondiali. Sono 5 gli azzurri che in questi giorni saranno in città. Questo quanto scrive Repubblica:

Ma al Training Center di Castel Volturno, dove gli azzurri hanno ripreso la preparazione al termine del ritiro in Turchia, c’è fermento soprattutto per il rientro alla base dei cinque reduci dal Mondiale: Lozano, Olivera, Zambo Anguissa, Zielinski e Kim, attesi in città tra oggi pomeriggio e lunedì. Luciano Spalletti non vede l’ora di riaverli a disposizione