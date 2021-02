Reja: "Mi dispiace che Gattuso sia in difficoltà: dovrà essere bravo a bloccare l'Atalanta sulle fasce perchè lì sono devastanti"

Napoli - Edy Reja ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "Per il Napoli sarà dura se l’Atalanta starà bene fisicamente. La squadra di Gasperini è un bel vedere, offre uno spettacolo sempre piacevole. Quando gira bene, mi dà l’idea di un meccanismo perfetto. Anche in Europa è riuscita a tenere testa ad avversarie di grande livello come il Liverpool. Il Napoli, però, ha giocatori che possono mettere in difficoltà la Dea nelle ripartenze. Gattuso a rischio esonero? Mi dispiace. A volte quando lo sento parlare delle difficoltà che sta trovando, mi pare di rivedermi. Pensavo, all’inizio, che con Osimhen davvero potesse esserci la svolta. Capisco i problemi di Rino, sta cercando ancora un’identità tattica. Almeno, mi è parso di aver capito questo"