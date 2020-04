Albania, Reja: "Cinque sostituzioni? Giusto farle! Sarebbero avvantaggiate le squadre con i giocatori migliori: la Juve ha due squadre, il Napoli fa più fatica"

Serie A - Edy Reja, ex allenatore del Napoli ed attuale dell'Albania, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

Qui si discute della possibilità dei cinque cambi. Che ne pensa?

«E’ una cosa che va fatta. Se come sembra - e come spero - si tornerà a giocare presto, ci saranno tante partite ravvicinate. Per avere rendimenti all’altezza e garantire l’intensità alla tua squadra devi avere l’opportunità di ruotare molti giocatori. A proposito: credo sia giusto tornare a giocare il prima possibile, appena le condizioni di salute lo permetteranno e dopo tutte le visite mediche necessarie»