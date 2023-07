Napoli - La vendita di Kim dal Napoli al Bayern Monaco ha una cifra di mercato più alta di quello che si dice in giro. Perché il difensore sudcoreano in effetti è stato pagato anche di più.

Kim e il Bayern: accordo con il Napoli

Pioggia di milioni per il Napoli dal Bayern Monaco per Kim, con la possibilità di un'eventuale riconoscimento nel caso in cui, entro tre anni, il coreano dovesse essere rivenduto per oltre 60 milioni. Pagata già la clausola da parte del difensore per il club tedesco.