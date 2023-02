Referee RUN, anche gli arbitri in gara alla mezza maratona di Napoli

Gli arbitri di calcio italiani gareggeranno alla Napoli City Half Marathon e saranno una quarantina al via della corsa napoletana in programma il 26 febbraio.

Fabio Maresca

Gli arbitri alla mezza maratona di Napoli

Il campionato di corsa per arbitri, la Referee RUN, giunta all’ottava edizione, è organizzato dall’AIA e quest’anno si disputerà nel capoluogo partenopeo. Tra i direttori di gara iscritti alla Napoli City Half Marathon Fabio Maresca, presidente della sezione di Napoli dell’Aia, e Ciro Carbone, guardalinee che è stato impegnato nei mondiali in Qatar, oltre a Giuseppe De Luca, presidente della sezione di Ercolano. Ogni arbitro inoltre indosserà la maglia tecnica che lo distingue in gara e che promuove le attività dell’AIL (Associazione Italiana per la Lotta alle Leucemie e Linfomi). Lo riporta Il Corriere del Mezzogiorno.

