CorSport - Recupero Rrahmani, passi in avanti giganteschi: possibile "test" stasera con il Lille

Notizie Napoli calcio. Prosegue la tabella di recupero di Amir Rrahmani, ormai vicino al completo ritorno a disposizone: ieri il difensore si è allenato quasi completamente con il resto del gruppo, dimostrando che l'infortunio è un brutto ricordo.

Di Rrahmani e delle sue condizioni ne ha parlato anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

San Siro, in fin dei conti, è più vicino di quello che pare: quattordici giorni, vabbè, dopo aver trascorso (circa) tre mesi in apnea, ma almeno stavolta Amir Rrahmani lo vede, praticamente lo sente, perché quando si passa dal “personalizzato” a “quasi tutta la seduta in gruppo”, i passi in avanti vanno considerati giganteschi. Stasera si gioca, forse non sarà il caso di azzardare o magari sì, ma questi sono dettagli: la data cerchiata in azzurro è il 4 gennaio, poi il resto va valutato con la prudenza necessaria.