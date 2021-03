Recupero Juve-Napoli, filo diretto Giuntoli-Paratici: Gattuso informato subito, ha accolto così il nuovo rinvio

Juve-Napoli si gioca mercoledì 7 aprile alle 18.45: ieri il presidente della Lega Dal Pino su richiesta delle due società ha disposto la nuova data del rinvio del recupero della partita della terza giornata di andata. Il Napoli eviterà il trittico terribile di tre trasferte in una settimana e la Juve avrò modo così di non giocare tre partite ravvicinate subito dopo la bruciante eliminazione in Champions League con il Porto.

Nuova data recupero Juve-Napoli, la reazione di Gattuso

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino il direttore sportivo azzurro Giuntoli, che si è sentito ieri al telefono con il ds bianconero Paratici, è rimasto sempre in contatto con Gattuso e lo ha informato del rinvio: un’ottima notizia per il tecnico che era favorevole allo slittamento perché oltre ad evitare il sovraccarico di tre partite complicate una dietro l’altra potrà avere in condizioni ancora migliori tutti gli azzurri che stanno rientrando dagli infortuni per il match contro la Juve.