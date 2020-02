Record Mertens, il belga sogna di raggiungerlo al San Paolo: possibile un'esultanza speciale, il retroscena

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Mertens ed il record di reti: "E allora tutti pronti a celebrare il prossimo gol, quello dell’aggancio a quota 121 a Marek Hamsik, finora il più grande goleador di sempre del Napoli. Chissà, potrebbe capitare già venerdì a Brescia. Ma il sogno di Dries è festeggiare in un San Paolo stracolmo di entusiasmo. Quello che capiterà martedì prossimo per gli ottavi di finale di Champions, contro il Barcellona di Messi. Dries ha già segnato 5 bellissimi gol nel torneo di questa stagione. C’è da augurarsi una esultanza speciale, opposta a quella di Anfield, dove Mertens realizzò un gran gol che zittì la Kop. Peccato: allora rimase a testa bassa, arrabbiato per quel periodo no della squadra. Ora si aspetta il sorriso di Ciro".