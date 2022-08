Gazzetta - Spalletti insiste per Raspadori per due motivi: spunta richiesta a De Laurentiis

Calciomercato Napoli. Raspadori continua ad essere l'obiettivo numero uno per l'attacco del Napoli. Il giovane talento del Sassuolo piace anche alla Juventus, ma il club di De Laurentiis resta in vantaggio e proverà a chiudere.

Raspadori è una richiesta esplicita di Spalletti, che ha bisogno di un giocatore capace di completare e legare il reparto offensivo. Dell'operazione ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Da Luciano Spalletti è arrivata una indicazione chiara perché la squadra - ma anche la piazza - ha bisogno di accendersi e Raspadori potrebbe far scattare l’interruttore dell’entusiasmo. Del resto, l’attaccante del Sassuolo ha tutti i crismi per essere un investimento in “stile Napoli” perché è giovane, talentuoso, non guadagna uno sproposito ed in futuro potrebbe rivelarsi anche facilmente rivendibile a cifre elevate essendo una promessa tra le più intriganti del nostro calcio. Per di più, a differenza di altri giovani italiani sondati in passato dal Napoli, Raspadori è entusiasta di approdare all’ombra del Vesuvio al punto che il Napoli ritiene i sondaggi della Juve azioni di disturbo legittime ma non capaci di scalfire la volontà di Raspadori di vestirsi d’azzurro.