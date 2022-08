"Se ci mandate questo assegno, Raspadori è vostro": l'AD del Sassuolo avverte il Napoli

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie provenienti dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, con il calciomercato che si appresta a vivere il suo ultimo mese e con il campionato ormai alle porte:

"L'ad Carnevali è stato chiaro con il ds Giuntoli: se arriva l’assegno da 35 milioni di euro, Raspadori è vostro. Tullio Tinti, manager della stellina, ha chiuso con un quinquennale da 2,5 milioni di euro (al Sassuolo prendeva 700mila euro) e in queste ore si è travestito da intermediario tra Napoli e Sassuolo, ma senza esagerare. Non ci sono aut aut agli emiliani. Ma De Laurentiis ritiene il prezzo esagerato, anche se sul tavolo ci sono alcune formule per diluire i pagamenti in tre anni".