Raspadori-Napoli, Il Mattino: c'è uno scoglio da superare per concludere l'affare

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime indiscrezioni in merito alla possibile offerta del Napoli per Raspadori:

"Diverse, invece, le caratteristiche di Raspadori del Sassuolo che sarebbe perfetto per giocare alle spalle di Osimhen in un 4-2-3-1, ma anche molto adatto ad allargarsi per giocare in una posizione più esterna. Dal punto di vista economico il costo dell’italiano si aggira sui 30 milioni di euro, ma il vero scoglio da superare sarà quello della resistenza da parte del Sassuolo che proprio in queste ore si è privato di Scamacca. Il Verona, invece, sarebbe decisamente più aperto alla cessione di Barak, per un’offerta che si potrebbe aggirare sui 20 milioni di euro".