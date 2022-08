Raspadori-Napoli, Gazzetta: ADL e Carnevali si sono lasciati con una promessa

Calciomercato Napoli - De Laurentiis e Carnevali si sono lasciati con una promessa su Raspadori. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come domani riprenderà la trattativa tra Napoli e Sassuolo.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Insomma, serve maledettamente Raspadori anche perché per il Napoli - al momento - non ci sono piste alternative all’attaccante della nazionale visto che Giacomino ha tutti i crismi per vestirsi d’azzurro: un cartellino tutto sommato accessibile, uno stipendio discreto sul quale per altro c’è già l’accordo con l’agente Tullio Tinti.

Da domani, dopo una domenica di relax, De Laurentiis tornerà a lavorare proprio su questo fronte. Con Carnevali ci si è lasciati con la promessa di risentirsi e rivedersi, se come sembra probabile ci sarà un’altro faccia a faccia di sicuro sarà decisivo, in un senso o nell’altro perché il Napoli, il Sassuolo e Raspadori non possono restare per sempre “promessi sposi”"