Raspadori-Napoli, Gazzetta: ecco come cambierebbe l'attacco di Spalletti | GRAFICO

Calciomercato Napoli. Giacomo Raspadori è l'ultima tentazione per l'attacco del Napoli. Il giovane calciatore del Sassuolo ha il contratto in scadenza tra 2 anni ed il club di De Laurentiis sta annusando il colpaccio per rinforzare il settore avanzato dopo l'addio anche di Mertens.

Raspadori

Raspadori-Napoli, come giocherebbe Spalletti?

L'eventuale arrivo di Raspadori al Napoli potrebbe portare Spalletti a virare nuovamente sul 4-2-3-1 dopo aver iniziato la stagione con il 4-3-3. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato come potrebbe cambiare tatticamente il Napoli con l'attaccante del Sassuolo:

Raspadori può giocare alle spalle di Osimhen o eventualmente anche sostituirlo in caso di indisponibilità del nigeriano, perché Giacomo nasce centravanti e ha conservato una grande cattiveria in area, oltre alla nota facilità di tiro sia di destro sia di sinistro.

Clicca sul file in allegato per visualizzare il grafico formazione