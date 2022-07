Raspadori-Napoli, Il Mattino: Spalletti stravede per lui! Muro Sassuolo, ADL ha pronto un jolly

Calciomercato Napoli. Giacomo Raspadori è l'ultima tentazione per l'attacco del Napoli. Il giovane calciatore del Sassuolo ha il contratto in scadenza tra 2 anni ed il club di De Laurentiis sta annunsando il colpaccio per rinforzare il settore avanzato dopo l'addio anche di Mertens.

Di Raspadori e dell'opzione Napoli ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, rivelando lo stato della trattativa e la strategia di Spalletti e della società azzurra:

Il Napoli e in particolare Luciano Spalletti stravedono per questo ragazzo che al suo primo campionato da protagonista in serie A è subito andato in doppia cifra (10 gol) confezionando anche 6 assist per i compagni. Sulla carta sarebbe il giocatore ideale per raccogliere a Napoli l'eredità lasciata vacante dall'addio di Mertens. Questo, però, vorrebbe dire che con lui in campo la squadra dovrebbe passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1, modulo che a Spalletti è sempre piaciuto.

L'operazione con il Sassuolo è in salita, perché Dionisi sta già per perdere il suo totem offensivo (Scamacca) e l'idea di dover fare a meno anche di Raspadori non lo alletta nemmeno un po'. Eppure il Napoli stuzzica la mente del giovane attaccante italiano e vorrebbe provare a far leva proprio sulla volontà del ragazzo per intavolare una trattativa dall'esito positivo.