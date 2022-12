Raspadori, il jolly che può giocare ovunque: Spalletti l'ha schierato in quattro posizioni differenti, i dettagli

Il migliore tra gli attaccanti in queste prime quattro amichevoli e più in generale il migliore tra tutti gli azzurri: Jack Raspadori con cinque gol è stato il bomber del Napoli di questo periodo di preparazione invernale in vista della ripresa del campionato il 4 gennaio al Meazza contro l'Inter.

Come riporta Il Mattino:

"Il suo gol è stato l'unico piccolo squarcio di luce in una serata decisamente grigia vissuta dagli azzurri contro il Lille. Rapidità e precisione, l'ex attaccante del Sassuolo ha confermato quelle che sono le sue qualità sotto porta dove riesce a mantenere sempre lucidità e a colpire con freddezza: la sua condizione è già da campionato. Tutti e cinque i gol di pregevole fattura a conferma di quelle che sono le straordinarie qualità tecniche di Jack. Un jolly a tutti gli effetti che Spalletti in queste amichevoli ha schierato in posizioni diverse. Da mezzala giocò contro l'Antalyaspor, più avanti sulla sinistra è stato impiegato con il Crystal Palace, tra le linee contro il Villarreal e in posizione più centrale alle spalle di Simeone contro il Lille. In Nazionale con Mancini viene impiegato da centravanti, ruolo in cui è stato schierato anche da Spalletti nella fase in cui era assente Osimhen".