Raspadori che perle! Repubblica: arma in più del Napoli nella corsa scudetto, ha trovato il ruolo giusto per lui

Nella ripresa di Napoli-Crystal Palace ci ha pensato Giacomo Raspadori. Due perle, come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

“La prima di classe: destro all’incrocio dopo il recupero di Gaetano. La seconda: tocco da centravanti d’area al termine di una bella triangolazione con Zanoli, puntuale in fase di spinta.

L’ex Sassuolo è l’uomo copertina del ritiro in Turchia: quattro gol in due partite e la sensazione di poter essere l’arma in più del Napoli nella corsa scudetto.

Ha fatto (bene) da mezz’ala nel primo test contro l’Antalyaspor, si è esaltato alle spalle di Simeone nel ruolo che forse gli calza più a pennello, quello di seconda punta capace di fare la differenza tra le linee. Vietato, però, ingabbiarlo in uno schema rigido”