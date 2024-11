Raspadori-Napoli, possibile addio a gennaio! CorSport: due squadre sulle sue tracce

Calciomercato Napoli. Giacomo Raspadori potrebbe presto salutare il Napoli: il centravanti ex Sassuolo è finito in fondo alle gerarchie di Conte e non sarebbe escluso un addio a gennaio.

Cessione Raspadori, le cifre

Sul futuro di Raspadori, valutato da De Laurentiis 25-30 milioni, è stato il Corriere dello Sport a fare il punto della situazione:

Il Napoli è disposto ad ascoltare offerte e proposte, fermo restando che nell’estate 2022 lo ha acquistato dal Sassuolo per 35 milioni tra base fissa e bonus (ha un ingaggio di circa 2,8 milioni a stagione). In estate è stato seguito concretamente dall’Atalanta. Anche De Zerbi, che lo considera il suo nove ideale sin dai tempi del Sassuolo, ci aveva pensato per l’OM.

Intervista Raspadori

A lanciare un chiaro segnale sul suo futuro era stato lo stesso Raspadori in un'intervista rilasciata nel corso dell'ultimo raduno della Nazionale ai microfoni di Vivo Azzurro TV:

«A 24 anni non mi considero più un giovane, anche se per tanti può essere così. Sono molto ambizioso, ho diversi obiettivi. In questo momento della carriera vorrei completare la mia maturazione cercando di trovare spazio e continuità, di avere un minutaggio che mi porti a potermi esprimere al meglio. Sono convinto delle mie qualità e di avere ancora tanto da tirare fuori».