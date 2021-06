Rapporti tesi Fiorentina-Nazionale per...una piscina: Joe Barone risentito per la mancata concessione dei biglietti per Italia-Turchia

Nessuno scontro né decisioni drastiche, ma neanche un semplice malinteso: lo scorso weekend i rapporti fra Fiorentina e Nazionale hanno vissuto momenti molto tesi, ma poi la situazione è stata ricomposta. I fatti raccontati dalla Gazzetta dello Sport.

"Lo staff azzurro utilizza la piscina del centro tecnico viola, non lontano da Coverciano, per il lavoro di scarico e recupero dei suoi giocatori. Sabato scorso gli azzurri hanno utilizzato la piscina, salvo poi essere invitati a non ripresentarsi più dal d.s. viola, Joe Barone. Molto risentito con la Figc - così pare - per la mancata concessione dei biglietti, chiesti solo la mattina della gara, per assistere a Italia-Turchia. Il montare del caso ha spinto Barone ad un messaggio distensivo inviato al c.t. Mancini, già da oggi gli azzurri torneranno a utilizzare la piscina del centro viola"