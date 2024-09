Rapina a David Neres, clamorosa scoperta: non è una banda di professionisti, colpo a segno per "entrare nel giro"

Rapina a David Neres, un testimone chiave dà la svolta per le indagini! Una donna ha visto tutto e testimonia dinanzi alla Procura, che adesso indaga anche grazie alle immagini delle videocamere di sicurezza presenti in Via Nino Bixio, a Fuorigrotta, dove si è consumata la rapina a mano armata ai danni dell'attaccante brasiliano del Napoli.

Rapina a David Neres

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, i rapinatori non sarebbero dei professionisti, bensì una banda del Rione Lauro che avrebbe messo a segno il colpo "per fare il salto nel “grande giro”". Erano in quattro, in sella a due scooter. E hanno potuto contare sulla segnalazione di una “talpa”, che gli ha consentito di agire al momento giusto.Â