Ranieri scuote il Cagliari: lanciato un messaggio in vista del Napoli

Notizie Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri ha provato in qualche modo a scuotere tutto l'ambiente Cagliari in vista del match di domani pomeriggio contro il Napoli:

"Le parole stanno a zero. Claudio Ranieri a poche ore dalla delicatissima sfida del suo Cagliari contro il Napoli alla Unipol Domus è stato chiaro con l’ambiente rossoblù: serve un messaggio da salvezza da mandare al campionato. Sì perché i sardi nel pareggio ( 1-1) di Udine hanno mostrato di saper reagire dopo una lunga crisi di risultati (quattro sconfitte di fila) e domani cercheranno in casa i primi punti contro una grande squadra in questa stagione".