Ranieri: "Scudetto? C'è una cosa che mi fa sorridere. Non credo la Roma possa arrivare al quarto posto"

Claudio Ranieri ha rilasciato una lunga intervista all'edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Questa Roma può giocarsela anche per il quarto posto?

«Dovrebbe mollare la Juve, non credo che abbia nei cromosomi questa debolezza. E’ importante che la Roma continui così, può vincere la Conference League ed entrare in Europa League anche attraverso il campionato».

Da anni la lotta per lo scudetto non era così incerta.

«E’ difficile fare un pronostico, ci sono squadre alle quali sono legato. E’ bellissimo, finalmente un campionato che lo possono vincere e perdere tutte. Mi viene da sorridere quando vedo le proiezioni, le previsioni sul finale di campionato. Ormai tutte le partite sono difficili, non è più come una volta, quando una squadra ormai salva non s’impegnava».