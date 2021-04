Rafael ricorda Napoli: "Cinque anni meravigliosi! Non dimenticherò mai la Supercoppa contro la Juve"

Ultimissime notizie Napoli. Ieri nel corso di una diretta Instagram, l'ex portiere del Napoli, il brasiliano Rafael Cabral ha risposto alle domande di alcuni tifosi e ne ha approfittato per ricordare i tempi in cui ha vestito la maglia azzurra.

Rafael ricorda il Napoli

Ecco le sue parole evidenziate da Calcio Napoli 24: "A Napoli ho vissuto cinque anni meravigliosi. Mi manca la città anche se sono felice al Reading. Ho tanti ricordi belli in azzurro, ma la Supercoppa contro la Juventus non la dimenticherò mai. Della mia carriera non cambierei nulla perché tutto quello che ho vissuto mi fa essere chi sono oggi. Cosa ho pensato quando ho parato il rigore in Supercoppa? Se vedi le immagini, ho pensato soltanto di ringraziare Dio perché senza di lui sarebbe stato impossibile, quindi è stato indimenticabile!".